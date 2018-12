Partijgenoten zetten Vera Lannoo op haar laatste gemeenteraad in de bloemetjes Christophe Maertens

04 december 2018

21u31 1 Ieper Vera Lannoo (64) van Groen Ieper werd maandagavond, na haar laatste gemeenteraad, in de bloemetjes gezet door haar partijgenoten Jordy Sabels en Veerle Billiau.

“Vera neemt afscheid na heel wat jaren hard werk voor Agalev en Groen Ieper en daarbuiten”, zegt Jordy. “Daarom wilden we haar op deze laatste gemeenteraad in de bloemetjes zetten.” Vera Lannoo was gemeenteraadslid van 1 januari 1995 tot 31 december 2006, twee volledige legislaturen. Bij de verkiezingen van oktober 2006 verloor Groen zijn enige zetel. Het was de glorieperiode van Yves Leterme en het aantal zetels verminderde van 33 naar 31. “In 2012 werd kort voor de verkiezingen een Groen-lijst gevormd met grotendeels nieuwe mensen”, weet Vera. “We behaalden weer een zetel, maar Christophe Gantois en daarna Shari Platteeuw moesten na een jaar afhaken. Begin 2015 nam ik als tiende opvolger de fakkel over. Alle andere opvolgers konden niet zetelen omdat ze voor de stad werkten of het waren studenten die in de week nooit thuis waren of zelfs ondertussen verhuisd waren. Ik heb dus zestien jaar in de gemeenteraad gezeten, twee keer zes jaar en dan nog eens vier jaar.”

Lannoo heeft het werk in de gemeenteraad altijd graag gedaan. “Het was soms een beetje frustrerend omdat de ideeën vanuit de oppositie niet altijd serieus genomen worden. Het was ook niet altijd makkelijk om als eenmansfractie alle dossiers te bestuderen en er een oordeel over te vormen. Maar het was een boeiende periode. Ik heb veel geleerd over Ieper en heb veel interessante mensen ontmoet. Ik ben ook vaak met vragen gaan aankloppen bij het stadspersoneel en Groen heeft mij altijd gesteund.”

Toen Lannoo in 2006 afscheid nam van de gemeenteraad was dat een beetje in mineur. De partij verloor toen namelijk een zetel. “Nu is de situatie helemaal anders. Ik krijg twee opvolgers die goed voorbereid zijn, de groep is gegroeid en verjongd en bruist van creativiteit. Het geeft een voldaan gevoel om op zo’n manier afscheid te kunnen nemen.” Vera benadrukt dat ze afscheid neemt van de gemeenteraad, maar niet van Groen. Jordy Sabels en Veerle Billiau volgen Vera op in de gemeenteraad.

