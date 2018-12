Parket steekt stokje voor vrijlating van dealer

14 december 2018

Een 22-jarige man uit het Noord-Franse Roubaix die op 11 oktober gearresteerd werd voor de verkoop van heroïne, blijft voorlopig dan toch in de cel. De raadkamer van Ieper oordeelde vrijdag dat zijn aanhouding niet langer nodig was en wilde de man vrijlaten onder voorwaarden. Het parket heeft echter beroep aangetekend tegen die beslissing omdat de vrijlating van de man het onderzoek zou kunnen hinderen. Speurders zoeken immers nog naar de identiteit van zijn leverancier. Of de man uit Roubaix nu naar de kamer van inbeschuldigingstelling (KI) in Gent trekt, in de hoop toch zijn vrijlating te forceren, is niet bekend. Is dat wel het geval en oordeelt de KI dat het beroep van het Ieperse parket nergens op slaat, dan zou de man nog net voor nieuwjaar kunnen vrijkomen.