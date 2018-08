Paramotor crasht tegen gevel PILOOT EN PASSAGIER ALS BIJ WONDER ONGEDEERD JELLE HOUWEN

30 augustus 2018

02u33 0 Ieper Een gemotoriseerde parapente met twee inzittenden is gisteren gecrasht tegen de gevel van garagist Luc Vanelstlande. Het toestel scheerde over de weg, vloog tegen de elektriciteitskabels om uiteindelijk tegen de gevel te eindigen. De 50-jarige piloot was ongedeerd, zijn 38-jarige bijzitter had enkel wat rugklachten.

Piloot P.D. (50) uit Ieper, die meer dan 20 jaar ervaring heeft met paramotors, maakt zich om 19 uur klaar om op te stijgen vanuit een grasveld in de Iepersteenweg in Merkem. Voor hem zit zijn 38-jarige bijzitter, A.D. uit Zonnebeke. Het is een van zijn eerste vluchten. Maar al van bij het opstijgen loopt het fout. De paramotor haalt onvoldoende hoogte en moet bovendien plots afrekenen met een neerwaartse wind. Op nauwelijks 10 meter hoogte duikt de paramotor plots naar beneden en scheert rakelings boven enkele passerende auto's. Aan de overzijde van de weg blijft de parachute haperen aan de elektriciteitskabels. De paramotor knalt tegen de gevel van garagist Luc Vanelstlande.





'Morsdood dacht ik'

"Ik was net op weg naar huis", getuigt Luc. "Ik zag nog net hoe de paramotor over de weg scheerde en tegen de kabels vloog. 'Die zit bij mij binnen in de showroom en is morsdood, dat kan niet anders', dacht ik. Twee minuten later was ik ter plaatse, mijn bovenbuur was al naar buiten gelopen. Er waren al zo'n tien bestuurders gestopt om hulp te bieden. Maar de piloot riep meteen dat hij ok was. Ongelofelijk hoeveel geluk hij heeft gehad. Was er op het moment van de crash een vrachtwagen gepasseerd, dan was hij zeker geraakt, zo laag vloog hij. Dat was hem zeker fataal geworden. Bovendien raakte enkel de propellerkooi de zware stalen steunbalk aan mijn gevel. De inzittenden misten de balk op een haar na en vielen naar beneden. Ze kwamen uiteindelijk op mijn hek terecht, hun paramotor crashte op twee geparkeerde wagens. De materiële schade is groot, maar gelukkig vielen er geen gewonden. Dit had héél anders kunnen aflopen."





Krassen en deuken

Door de crash zaten de buren anderhalf uur zonder stroom. Eandis kwam ter plaatse om alles te herstellen. Vooral de Peugeot van bovenbuur Pascal Jacques (56) liep grote schade op. "De motorkap is vernield en door de rondvliegende stukken carbon van de propeller zijn er ook flink wat krassen en deuken in de carrosserie. Ook mijn Opel Vivaro, die naast de Peugeot stond, liep schade op. Toen ik naar beneden liep na de crash, was de piloot in shock. Hij begon meteen zijn paramotor weg te slepen naar de overzijde van de weg. Ik zei hem dat hij beter zou wachten tot de komst van de politie. Maar goed, dit wordt een zaak voor de verzekeraar."





Het grasveld aan de Iepersteenweg in Merkem wordt al jaren gebruikt voor onder meer parapentevluchten, ballonvluchten en zelfs voor helikopterlandingen.