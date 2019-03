Pannenkoekenbakmarathon voor Think Pink Christophe Maertens Erik De Block

16 maart 2019

10u49 0 Ieper In basisschool Groei in Vlamertinge bakten de leerlingen van het 6de leerjaar zo’n 2.000 pannenkoeken voor Think Pink.

“Op Hemelvaart fietsen we met drie met en voor Think Pink van Parijs naar Brussel”, zegt juf Els Van Bockstael. “Dat bracht mijn dertien leerlingen van het zesde leerjaar op het idee om samen iets voor Think Pink op poten te zetten. Samen hebben we een minionderneming opgericht en organiseerden we een pannenkoekenbakmarathon op vrijdag 15 maart. De leerlingen maakten alles zelf: van logo tot folders. Ook het bijhouden en noteren van de bestellingen en het innen van het geld werd door hen gedaan.” Het bakken begon ’s morgens vroeg. Daarbij werden de pannenkoeken verpakt en ’s avonds werden de bestellingen opgehaald.” De actie bracht 1.000 euro op.