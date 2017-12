Pak subsidies voor herdenking wapenstilstand OOK LAST POST KRIJGT EXTRA STEUN VAN VLAANDEREN CHRISTOPHE MAERTENS

02u37 0 Archief Eric Flamand De 11 novemberviering onder de Menenpoort dit jaar lokte zoals gewoonlijk veel volk. Ieper Het project '100 jaar Wapenstilstand' van Westtoer krijgt een subsidie van 177.900 euro van Vlaanderen. De vzw Last Post Association krijgt 60.000 euro steun. Het hele jaar zal in het teken staan van de bevrijding en de wapenstilstand. Intussen hoopt de Westhoek dat de oorlogstoeristen ook na 2018 blijven komen.

"Ook in 2018 zet de Vlaamse Regering actief in op de herdenking van de Eerste Wereldoorlog", aldus minister-president Geert Bourgeois (N-VA). "Het laatste jaar van de herdenking staat in het teken van de bevrijding en de wapenstilstand." De minister verleent daarvoor een subsidie van 177.900 euro aan Westtoer. "De subsidies zijn bedoeld voor de plechtigheden rond wapenstilstand", aldus Stephen Lodewyck van Westtoer. "Het programma staat nog niet helemaal op punt, maar het wordt groter dan andere jaren. Het is dan echt wel de 100ste verjaardag van wapenstilstand. Natuurlijk zijn er in de loop van 2018 ook nog heel wat andere plechtigheden."





Concerten

Westtoer doet alles in samenwerking met verschillende partners, zoals de stad Ieper, het IFFM en de vzw Last Post Association. Naast eerder geplande projecten komt bijvoorbeeld het kunstwerk 'Memorial Chairs' naar de Westhoek. Dat werk bestaat uit rondreizende stoelen. Er staan ook concerten op het programma, zoals een speciale editie van 'The Great War Remembered' van de Last Post Association, en een uitvoering van de Vredeshymne, een compositie van Dirk Brossé, Jef Neve en Frederik Sioen. Dat concert zal zowel te zien zijn in Ieper als in Zonnebeke. Dan is er uiteraard ook nog de 11 novemberlezing in het teken van de vrede. Ten slotte is er ook een netwerkmoment voor alle Vlaamse herdenkingsverenigingen.





Twee plechtigheden in één dag

Jef Verschoore, Iepers schepen (CD&V) en voorzitter van het In Flanders Field Museum, voegt eraan toe dat ook de traditionele plechtigheid op 11 november onder de Menenpoort en op de Grote Markt er toch iets anders zal uitzien. "Wellicht zal de herdenking in Brussel dit jaar meer in de belangstelling staan. Er zullen heel wat hoge gasten naar Brussel trekken en niet naar Ieper. Wij willen onze plechtigheid zoals andere jaren toch om 11 uur laten plaatsvinden. Alle hotels zijn al nagenoeg volgeboekt. We plannen 's avonds wel nog een extra, gelijkaardige plechtigheid."





De minister schreef ook nog eens 60.000 euro aan subsidies uit voor de Last Post Association. "Het geld gaat naar de versterking van de werking, maar wordt ook gebruikt voor de periode na de herdenking, voor de jaren 2019 en 2020. Op die manier kan de vereniging kwaliteit blijven garanderen", klinkt het bij de minister. Benoit Mottrie, voorzitter van de Last Post Association, is daarmee heel tevreden. "We zijn blij dat de minister ook aan ons heeft gedacht. Het is een blijk van waardering voor onze inspanningen."





En na 2018?

Dat het toerisme na de herdenkingsperiode zou stilvallen, gelooft schepen Verschoore niet echt. "Het zal natuurlijk niet meer zo intens zijn, maar de buitenlanders zullen blijven komen. De grote uitdaging is echter Vlamingen en Belgen naar onze regio te blijven lokken." De schepen benadrukt dat zowel Vlaanderen, de provincie als de steden en gemeenten veel hebben geïnvesteerd in het oprichten of herwaarderen van bezoekerscentra. "We hebben als Westhoek nu een imago als een plaats waar het goed is om te komen en te logeren."





Minister Bourgeois wil met de subsidies de rol van Ieper als topbestemming voor vredestoeristen benadrukken. "De herdenkingen herinneren ons aan de offers, maar ook aan de solidariteit en het plichtsbewustzijn van de soldaten. De Vlaamse regering blijft inspanningen leveren om dat ook na 2018 door te geven aan de volgende generaties."