Pak meer bezoekers voor IFFM dan in 2016 'IN FLANDERS FIELDS MUSEUM' SLUIT JAAR TEVREDEN AF CHRISTOPHE MAERTENS

Foto Eric Flamand Zakelijk directeur Peter Slosse in het museum. Ieper Het In Flanders Fields Museum heeft in 2017 in totaal 221.200 bezoekers ontvangen. Dat zijn er ruim 15.000 méér dan het jaar daarvoor. Niet zoveel als het topjaar 2014, maar niettemin een bijzonder goed resultaat. Ook dit jaar verwacht het museum evenveel bezoekers. "We blijven ons best doen om een mooi programma aan te bieden", zegt zakelijk leider Peter Slosse.

2017 was een druk jaar in de zuidelijke Westhoek, met heel wat herdenkingen en tentoonstellingen in het kader van de 100ste verjaardag van de Slag bij Passendale of de Derde Slag bij Ieper. Het In Flanders Fields Museum (IFFM) kende vooral een sterke tweede jaarhelft en sloot uiteindelijk het jaar af met 221.200 bezoekers. "Vorig jaar begon rustig met een lichte daling ten opzichte van 2016 in januari, februari en maart", zegt voorzitter en schepen Jef Verschoore (CD&V). "April was wel een topmaand met een stijging van zo'n 15 procent. Die stijging is vrijwel volledig toe te schrijven aan de grote Canadese herdenking in Vimy, waar duizenden Canadese jongeren aan deelnamen. Zij combineerden die herdenking met een bezoek aan de Ieperboog."





Mei, juni en juli waren vergelijkbaar met 2016, maar vanaf eind juli stegen de bezoekersaantallen opnieuw sterk. "De megapromotie naar aanleiding van de Britse herdenking op 30 en 31 juli gaf het toerisme naar de frontstreek een sterke boost", weet schepen Verschoore. Zowel augustus, september en oktober waren beter dan vorig jaar. "En december eindigde met een sterke eerste week van de schoolvakantie: 17 procent meer bezoekers dan dezelfde periode in 2016." In totaal kwamen er in 2017 ruim 15.000 bezoekers meer dan in 2016. De verhouding scholen, groepen volwassenen en individuele bezoekers bleef ongeveer gelijk: scholen zijn goed voor ruim 40 procent van de bezoekers, volwassenengroepen voor iets minder dan 10 procent en de individuele bezoekers voor bijna 50 procent.





Boekingen

"De vooruitzichten voor 2018 zijn ook goed", voegt zakelijk directeur Peter Slosse daar aan toe. "Ons objectief voor dit jaar is opnieuw op ongeveer 220.000 bezoekers te eindigen. Er is voelbaar veel interesse, de boekingen komen goed binnen. Het zal echter geen jaar zijn zoals de topjaren 2013-14, maar we mogen toch positief zijn." Of er na de herdenkingsperiode een dip zal komen, weet Slosse niet. "Het is nog veel te vroeg om daar uitspraken over te doen", klinkt het. "We gaan er wel van uit dat er minder media-aandacht zal zijn. Maar WOI zal een sterk toeristisch product blijven. En wij blijven inspanningen doen om een goed programma uit te bouwen. Het belangrijkste voor ons is dat we ons wapenen voor de toekomst."





Het museum blijft inzetten op mooie expo's. De eerstvolgende start op 17 februari en is opgebouwd rond de archeologie van WOI. Dit jaar start ook een tweede expo, 'To End All Wars'. Die loopt tot eind juni 2019. Daarna is er in 2020 de expo rond de wederopbouw.