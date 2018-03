Paaseierenraap ook voor kinderen die het thuis moeilijk hebben 27 maart 2018

Kiwanis Young Professionals organiseert zaterdag de zesde editie van de paaseierenraap, die onder meer bedoeld is voor kinderen met een moeilijke thuissituatie. Het evenement vindt plaats op de speelplaats van het Ieperse college. Om 9.30 uur gaat de toegang langs de Bollingstraat open en om 10 uur begint de eierenraap.





"De kinderen die hierop afkomen, hebben vaak niet het geluk om thuis eitjes te kunnen rapen en een cadeautje te krijgen. Wij proberen vanuit onze sociale doelstellingen kinderen een fijne tijd te laten beleven", aldus Julie Goudeseune van de Kiwanis Young Professionals. Naast het zoeken van paaseitjes krijgen de kinderen ook een beker chocolademelk. Droomevenementen voert een show op en er is muziek. Rond 11.30 uur ronden we het evenement af." (CMW)