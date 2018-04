Paaseieren rapen in Schipvaarthoeve, college en zwembad (!) 03 april 2018

02u29 0 Ieper Op verschillende plaatsen in de regio werden er afgelopen weekend paaseieren te rapen. Dat was onder meer het geval in Schipvaarthoeve in Poperinge.

Alle paaseieren werden samen samengebracht en verdeeld, zodat iedereen tevreden naar huis kon. Na de zoektocht naar paaseieren konden de kinderen ook nog deelnemen aan enkele knutselactiviteiten en konden ze luisteren naar een mooi verhaal. Ook de ouders en grootouders konden een handje toesteken.





Ook in het college in Ieper werden de er zaterdagvoormiddag paaseieren geraapt, een organisatie van de Kiwanis Young Professionals Ieper.





"De kinderen die hierop afkomen hebben vaak niet het geluk om thuis eitjes te rapenen een cadeautje te krijgen. Wij proberen vanuit onze sociale doelstellingenkinderen een fijne tijd te laten beleven", klinkt het bij de organisatoren.





Gisteren tenslotte werden er in het zwembad van Poperinge gedoken naar eieren. Wie een ei bovenhaalde, kon dat inruilen voor een chocolade-ei. Wie een ei met een nummer bovenhaalde, maakte kans op twee gratis zwemtickets.