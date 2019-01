Paas- en zomersportkampen 2019 Christophe Maertens

05 januari 2019

16u21 0 Ieper De Ieperse Sportanimatie organiseert tijdens de paas- en zomervakantie 98 sportkampen voor meisjes en jongens van 4 tot 17 jaar. Dat meldt de stad Ieper op haar website.

“Naast twee weken in de paasvakantie met 20 sportkampen worden vanaf 1 juli gedurende 9 opeenvolgende weken 78 sportkampen voor verschillende leeftijden op poten gezet”, aldus de Ieperse Sportanimatie. “Alle kampen vinden plaats in of starten aan het stedelijk sportcentrum in Ieper.”

De kampen, ook die voor de kleuters, zijn volledige dag-kampen met start om 9u en einde om 16.30u. Er is gratis opvang vanaf 7.45u en ’s avonds tot 17.30u. Over de middag moeten alle deelnemers in het sportcentrum blijven. Er is een warme maaltijd voorzien, maar een eigen lunchpakket mag ook.” Het volledige programma is vanaf 11 januari te raadplegen via www.ieper.be/sportanimatie. Inschrijven kan online vanaf 15 januari om 18u.