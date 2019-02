Overvaller blijft maand langer in de cel LSI

01 februari 2019

16u06

Een 35-jarige overvaller moet een maand langer in de cel blijven. Dat heeft de raadkamer in Ieper vrijdag beslist. K.H. vloog op 1 januari achter de tralies op verdenking van drie gewapende overvallen. K.H. sloeg op 9 december 2018 toe in café Sint-Sebastien in de Stationsstraat in Ieper en op 16 december in de Proxy Delhaize in Ieper. Op 18 december heeft hij op de Grote Markt in Wevelgem een man bedreigd met een mes die net in een bank geld had afgehaald. Het slachtoffer moest zijn geld afgeven. Amper twee weken later werd K.H. opgepakt.