Overlast in Ieperse uitgaansbuurt wordt aangepakt met charter en patrouilles Christophe Maertens

15 maart 2019

10u17 0 Ieper De politie zal vanaf vrijdag extra patrouilleren in de Ieperse uitgangsbuurt. Stad Ieper wil daarnaast samen met de Ieperse horecauitbaters werken aan een charter.

In Ieper zaten politie, enkele uitbaters van jongerencafés en het stadsbestuur samen om de overlast op de Vismarkt aan te pakken. De voorbije weken zijn er een paar incidenten geweest, waarbij afgelopen weekend een twintiger nog een glas in zijn gezicht kreeg. “Het werd een constructief gesprek waarbij we een aantal concrete zaken hebben afgesproken”, aldus burgemeester Emmily Talpe. Zo zal de politie vanaf vandaag (vrijdag 15 maart, nvdr) een extra overlastpatrouille inzetten op vrijdag- en zaterdagnacht tussen 22 uur en 6 uur. Die zal patrouilleren waar jongeren uitgaan, rond de Vismarkt en aan andere cafés en in de buurt van fuifzalen. “Dat moet het gevoel van veiligheid verhogen”, zegt burgemeester Talpe. “Daarnaast zal de politie er nauw op toezien dat de politiereglementen goed worden nageleefd. Glas op straat bijvoorbeeld kan een gasboete tot 60 euro opleveren.”

De stad engageert zich om de staat van de bestaande camera’s te evalueren en eventueel te vervangen. “De camera’s zijn op sommige plaatsen oud en aan vervanging toe. Betere en eventueel méér camera’s maken het voor de politie makkelijker om problemen te signaleren en dusdanig ook sneller in te grijpen. Het huidige cameraplan van stad Ieper zal doorgelicht worden”, aldus de burgemeester. “Ook wil Ieper samen met de horecauitbaters een Ieperse werken aan een charter of engagementsverklaring. Via het charter beloven de caféuitbaters om zich als een goede huisvader te gedragen: ze zorgen voor hun klanten, draaien muziek volgens de afspraken en informeren hun klanten op de juiste manier over de regels rond drank- en druggebruik. De preventieambtenaar van de stad zal de horecauitbaters helpen bij het opstellen van zo’n charter.”

“Jongeren moeten in Ieper kunnen uitgaan en van het leven genieten”, zegt schepen van Jeugd Dimitry Soenen (N-VA). “ Maar dat moet veilig. De extra overlastpatrouille van de politie is wat mij betreft een hart onder de riem: de politie is aanwezig en houdt de cafés en uitgaansbuurten goed in de gaten.” Begin mei zullen de overlastpatrouilles worden geëvalueerd. “We gaan dan kijken of er kan worden bijgestuurd”, aldus burgemeester Talpe. “Ik heb er het volste vertrouwen in dat we op korte termijn met de horeca-uitbaters een aantal engagementen op papier kunnen zetten om overlast in de toekomst in te perken. Het gaat om een gedeelde verantwoordelijkheid van de jongeren, de uitbaters, de lokale overheid en de politie.”