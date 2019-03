Ouderraad organiseert Flashback 27 april Christophe Maertens

08 maart 2019

08u55 0 Ieper De ouderraad van VBS Sint-Michiels Ieper organiseert op 27 april een concertavond in het Jeugdhuis JOC in Ieper.

Onder de noemer Flashback 27 april zijn er die avond optredens van onder meer de Ieperse beatboxer Devoo, MC Deevie & De Kappiting en Belgian Asociality.

“Met onze fuif keren wij terug naar de tijd waarin de ouders uit de ouderraad - en u misschien ook - hun wilde jaren beleefden. Met een klinkende naam als Belgian Asociality hebben we een headliner van formaat kunnen strikken. Maar naast deze rotten van de Belgische rock-scene hebben we ook jong geweld in het voorprogramma”, aldus Nicolas Janssens. Meer info via Facebook Flashback 27 april.