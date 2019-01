Oud-voetballer en trainer Geert Vuylsteke (54) overleden Christophe Maertens

Na een lange strijd tegen kanker is Ieperling Geert Vuylsteke overleden. Geert werd vorige week nog 54 jaar. De in voetbalmiddens populaire Ieperling werd geboren in Nieuwpoort, maar woonde in Ieper. In het begin van zijn voetbalcarrière ging hij naar Club Brugge. Een doorbraak kwam er niet, maar er volgende wel een mooie voetballoopbaan. Vuylsteke belandde eerst bij SK Roeselare. Daarna voetbalde de Ieperling nog bij VK Ieper, VK Torhout, KSV Diksmuide, KSV Ingelmunster en KFC Izegem, waar hij speler-trainer werd. Na nog een doortocht bij SC Zonnebeke en Sassp. Boezinge hing hij op zijn 38ste de voetbalschoenen aan de haak. Wel werd hij nog trainer bij KSV Diksmuide en VK Ieper. Geert was al enkele jaren ziek. Hij laat een gezin achter.