Opticien en visser winnen Groene Pluimen 10 februari 2018

Optiek Porteman, Ronny Bryon en 'Jong Ieper droomt de stad' krijgen van de milieuraad een Groene Pluim voor hun inzet om van Ieper een duurzame stad te maken.





De winnaars mogen zich een jaar lang duurzame ambassadeur van Ieper noemen. In de categorie bedrijf kreeg optiek Porteman de Groene Pluim. Volgens de jury ondersteunt de zaak het natuurbehoud in de regio, door leden van Natuurpunt en Jeugdbond Natuur en Milieu een korting te geven op onder meer verrekijkers. Ook stellen ze verrekijkers ter beschikking op vogelkijkdagen. Ronny Bryon uit Geluveld krijgt de Pluim voor zijn inzet voor de natuur, als secretaris van de hengelvereniging Zillbeekse Palingvissers. Ten slotte viel 'Jong Ieper droomt de stad' in de prijzen, voor denkwerk rond de duurzame ontwikkeling van de stad in 2040. De Groene Pluimen zijn kunstwerken, ontworpen door leerlingen van de Heilige Familie in Ieper. (CMW)