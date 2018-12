Opsporingsbericht leidt tot identificatie onbekende man LSI

30 december 2018

17u30 54 Ieper Dankzij de verspreiding van een opsporingsbericht in de media zijn de politie van de zone Arro Ieper en het parket van West-Vlaanderen er in geslaagd een onbekende, verwarde man te identificeren. Het gaat om een 57-jarige man uit Rijsel die in een systeem van begeleid wonen zit.

Zaterdag werd het opsporingsbericht verspreid. De Franstalige man werd al op 21 december om 22u aangetroffen in de inkom van fitnesscentrum Basic-Fit in de Paterstraat in Ieper. Hij herinnerde zich niet meer wie hij was of waar hij vandaan kwam. Hij verbleef al die tijd in het ziekenhuis, in afwachting van tips over zijn ware identiteit en afkomst. Zondag kon hij geïdentificeerd worden. Begeleiders in Frankrijk merkten het opsporingsbericht op.