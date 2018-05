Opruimbeurt Ieperlee aangewezen 11 mei 2018

Gemeenteraadslid Valentijn Despeghel (sp.a) kaartte op de gemeenteraad van Ieper de vervuiling van de Ieperlee aan.





"De historisch belangrijke Ieperlee is grotendeels overwelfd", aldus het raadslid. "Pas vanaf de Weverijstraat tot aan de Molenstraat loopt deze bovengronds. Het probleem is als het niet overvloedig regent er praktisch geen water in dat stukje Ieperlee terecht komt. Een stukje stilstaand water dus, dat bovendien nog eens te kampen heeft met een historische vervuiling van huishoudelijk afvalwater. Bij zonnige periodes komen geuren vrij, iets waarmee de omwoners niet gelukkig zijn. Ook leeft er niets in dat water."





Het beheer van de waterloop behoort toe aan de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM).





"Een opruimbeurt is aangewezen en we zullen het VMM hierover nogmaals aanspreken", aldus het stadsbestuur. "Maar dat zal slechts een tijdelijke oplossing zijn. Het probleem zal zich blijven herhalen zolang er geen regelmatig waterdebiet doorstroomt. De echte oplossing is dus het herstellen van de permanente doorstroming."





