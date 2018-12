Oproep naar eigenaars gestolen kunstvoorwerpen Christophe Maertens

14 december 2018

“Vanaf september 2016 werden er binnen de Politiezone Arro Ieper een aantal diefstallen van kunstvoorwerpen vastgesteld in kerken. Deze diefstallen situeerden zich tijdens de openingsuren”, aldus de politie Arro Ieper. “Op enkele plaatsen kwamen de daders in beeld van de camerabewaking van de kerk. Verder onderzoek door de Lokale recherche Arro Ieper toonde aan dat de gerechtelijke arrondissementen Oost-Vlaanderen en Henegouwen eveneens getroffen werden door dit fenomeen.” Het parket van West-Vlaanderen zette onderzoek op poten. Daaruit bleek dat er in het Noorden van Frankrijk ook enkele kerken ongewenst bezoek over de vloer hadden gekregen. “Samenwerking tussen de recherche van de politie Arro Ieper en de Gendarmerie Nationale van Villeneuve d’ Asq leverde resultaat op: twee personen in Frankrijk werden geïdentificeerd als dader. Via huiszoekingen, bevolen door de onderzoeksrechter in Boulogne-sur-Mer, werd de buit van de diefstallen bijan volledig teruggevonden. De voorwerpen zijn intussen gerecupereerd en worden teruggegeven aan de eigenaars. Het onderzoek in ons land handelt over twintig feiten. Van enkele teruggevonden voorwerpen kon de eigenaar niet geïdentificeerde worden. Daarom lanceren we via deze weg een oproep om de overige voorwerpen alsnog aan de rechtmatige eigenaars te kunnen geven. De items zijn terug te vinden op onze website www.arroieper.be.