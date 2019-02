Oprichter Taxi Leo en Uitvaartzorg Leo overleden Christophe Maertens

21 februari 2019

17u03 0 Ieper Leo Ameel, de oprichter van Taxi Leo en Uitvaartzorg Leo, is donderdag gestorven in het Jan Yperman Ziekenhuis. De Ieperling werd 75 jaar oud.

Leo Ameel richtte begin de jaren zeventig van de vorige eeuw zijn taxibedrijf Taxi Leo op. Aanvankelijk bracht de man, toen nog uitbater van een horecazaak, klanten naar huis. Leo schafte zich al vlug een tweede wagen aan. Ook zette hij een voertuig in voor huwelijken. Later schakelde het bedrijf over naar personenvervoer, luchthaventransport en het ophalen en vervoeren van zakenmensen. Ondertussen staat zoon Kurt en schoondochter Ann aan het hoofd van het taxibedrijf. Diezelfde twee mensen namen ook het tweede bedrijf van Leo over, namelijk Uitvaartzorg Leo, langs de Dikkebusseweg in Ieper.

Leo Ameel werd geboren op 17 januari 1944. Hij is de echtgenoot van Jeannine Verschelde en vader van drie kinderen: Caroline, Nathalie en Kurt. Er zijn vijf kleinkinderen. De uitvaartdienst voor Leo Ameel zal plaatsvinden op 1 maart 2019 om 10.30 uur in de Sint-Maartens- en Sint-Niklaaskathedraal in Ieper. Er is gelegenheid tot condoleren na de plechtigheid. Na de crematie wordt de urne bijgezet in familiekring op de stedelijke begraafplaats van Ieper. Voor een stil moment bij Leo is men welkom in het uitvaartzorgcentrum Leo.