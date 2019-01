Gesponsorde inhoud Oppositiepartij CD&V haalt uit: "Meerderheid niet klaar met huiswerk" Christophe Maertens

10 januari 2019

12u54 0 Ieper In Ieper schiet de oppositie uit de startblokken. CD&V merkt al meteen op dat de nieuwe coalitie van Open Ieper, sp.a en N-VA niet klaar is met een bestuursakkoord.

Op 7 januari legden voor CD&V tien gemeenteraadsleden en drie leden van het bijzonder comité de eed af tijdens de installatievergadering van de gemeenteraad. "Daarmee breekt voor ons een nieuw tijdperk aan op de oppositiebanken", zegt fractieleider Katrien Desomer. "We willen daar niet flauw over doen en geven toe dat het na de verkiezingen toch even slikken was. Maar nu zijn we klaar om als grootste Ieperse politieke familie onze oppositierol op te nemen en de belangen van alle Ieperlingen verder te verdedigen. In tegenstelling daarmee is de nieuwe meerderheid niet klaar met haar huiswerk. Ze startten hun ambitieuze plannen... zonder plan. Er werd blijkbaar nog geen consensus gevonden over een bestuursakkoord, zelfs niet na 2,5 maanden."

Financieel gezond

CD&V Ieper kijkt al uit met welke zaken de nieuwe meerderheid naar buiten zal komen. "Wie zal zijn beloftes naleven?" De partij zegt na meer dan honderd jaar bestuur een financieel gezonde stad na te laten. "We gaan ervan uit dat de nieuwe meerderheid bereid is verder te bouwen op de sterke fundamenten die wij gelegd hebben en niet gaat veranderen om te veranderen. We hopen dat de valse start van de nieuwe coalitie - door het niet tijdig klaar hebben van een bestuursakkoord - geen teken aan de wand is voor wat komen zal."

Burgemeester Talpe liet in november al weten dat de nota in januari zou worden opgesteld. “Het is trouwens de eerste keer dat er een echt bestuursakkoord komt voor Ieper”, klinkt het. (CMW)