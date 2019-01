Oppositie ijvert voor alcoholverbod tijdens 100-dagen Christophe Maertens

29 januari 2019

10u46 0 Ieper “Waarom geen alcoholverbod in het politiereglement rond de 100-dagenviering?” Oppositielid Katrien Desomer (CD&V) stelde zich op de gemeenteraad vragen bij de versoepeling van het politiereglement rond het scholierenfeest.

Op 28 februari begint in Ieper de 100-dagenviering voor de laatste jaarscholieren. In het reglement staat onder andere dat tussen donderdag 28 februari en 2 maart de jongeren geen voetzoekers of bommetjes bij zich mogen hebben. Wie betrapt wordt, krijgt een GAS-boete van zestig euro en de bommetjes worden in beslag genomen. Oppositiepartij CD&V merkte op dat het reglement in vergelijking met vorige jaren versoepeld is. “Is er overleg geweest met de politie en vond die het niet nodig om het alcoholverbod in het reglement op te nemen?”

Ook Nancy Six (Vlaams Belang) had opmerkingen. “Geluidsnormen en kledingvoorschriften werden niet opgenomen in het reglement. We gaan ervanuit dat iedereen zich zal gedragen. Enkelingen die dat niet doen, krijgen een GAS-boete. Jammer dat die boete geen alternatieve straf kan zijn.”

Burgemeester Emmily Talpe gaf toe dat het om een afgezwakt politiereglement gaat. “We hebben vertrouwen in onze jongeren. We zullen kijken hoe alles verloopt en daarna evalueren.”