Oppompen uit bufferbekken nu verboden MAAR WATER HALEN UIT VAART MAG WÉL NOG CHRISTOPHE MAERTENS

17 juli 2018

02u47 0 Ieper In Vlamertinge mag door de aanhoudende droogte geen water meer uit het bufferbekken worden gepompt. Op andere plaatsen kan dat wel nog, maar de vraag is: hoelang nog? Donderdag houdt provinciegouverneur Decaluwé overleg met onder meer landbouworganisaties over eventuele maatregelen.

Door de aanhoudende droogte is het niet meer mogelijk om nog water uit het bufferbekken langs de Cerfstraat in Vlamertinge te pompen via het voorziene systeem.





"In het bekken is een pompsysteem aangebracht waar landbouwers een aansluiting kunnen aanbrengen om water boven te halen", aldus burgemeester Jan Durnez (CD&V). "Als het water te laag komt te staan, dan is dat systeem niet meer bruikbaar. Dit heeft niets te maken met maatregelen tegen waterverbruik, het is een politiereglement dat landbouwers verbiedt om dan nog water te pompen uit het bekken. Het gebruik van eigen buizen is verboden. Die kunnen immers schade veroorzaken." Er zal toezicht zijn en administratieve sancties zijn mogelijk. Het verbod wordt aangegeven met een rode vlag.





Drinkwater

Op andere plaatsen, zoals de vaart, mogen landbouwers wel nog oppompen, maar daar speelt natuurlijk geen politiereglement, maar eventueel opgelegde maatregelen door de provincie een rol. Donderdag houdt provinciegouverneur Carl Decaluwé overleg met landbouworganisaties, waterbeheerders en drinkwaterbedrijven in het kader van de aanhoudende droogte. Er kunnen eventueel maatregelen komen om waterschaarste te vermijden. Watermaatschappijen roepen al langer op om spaarzaam te zijn met drinkwater. Sinds 28 juni is in alle gemeente van West-Vlaanderen, uitgezonderd Alveringem, De Panne, Koksijde, Nieuwpoort en Veurne, code geel van kracht. Dat wil zeggen dat bewoners zuinig moeten omgaan met water. Want als de situatie zo blijft, kan het zijn dat bij hetzelfde verbruik ook de drinkwatervoorraad opraakt.





Droge zomer

Het ziet er niet naar uit dat er snel verandering komt. "Wellicht blijft het nog twee weken droog in de Westhoek", aldus weerman David Dehenauw. "Goed voor de toeristen, maar voor de landbouw is het minder leuk. Er kan eventueel hier en daar wel een onweersbui losbarsten, maar veel soelaas zal dat niet brengen."





Volgens de weerman beleven we nu niét de ergste droogte sinds het begin van de metingen. "De zomer van 1976 was nog droger. Maar we zitten toch in de top drie, als we de combinatie droogte en warmte nemen. Dit wil dus al wel iets zeggen."