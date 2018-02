Opnieuw Wings for Life World Run 20 februari 2018

02u38 0 Ieper Op zondag 6 mei 2018 vindt opnieuw de Wings for Life World Organized App Run plaats in Ieper. Daarbij wordt gelopen met een app op de smartphone, samen met meer dan 150.000 andere deelnemers over heel de wereld. De opbrengst gaat integraal naar het onderzoek naar ruggenmergletsels.

"Wereldwijd lijden 3 miljoen mensen aan een ruggenmergletsel en elk jaar komen daar 250.000 mensen bij", weet Marc Herremans, internationaal sportdirecteur van de Wings for Life World Run. " In de helft van de gevallen is een verkeersongeval de oorzaak. Onderzoek blijft uiterst belangrijk."





Met de Wings for Life World Run App kan iedereen het op een lopen zetten. Zonder finish, want de deelnemers worden langzaam ingehaald door een virtuele finish, de Catcher Car, op hun smartphone. Die start een half uur na het startschot aan 15km/h en blijft versnellen tot de laatste atleet is ingehaald. Lopen kan je in principe overal met de app, maar in Ieper dus in groep. Het parcours is een lus van 6,3 km en start onder de Menenpoort, gaat via het jeugdcentrum Fenix en langs de rand van het historische centrum naar de Zillebekevijver. De lus kan men lopen tot men wordt ingehaald. De Wings for Life World Run App kan je gratis downloaden in de AppStore of op Google Play. Op hetzelfde moment vindt in Ieper ook de Great Peace Run plaats. (CMW)