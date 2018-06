Opnieuw waterrecreatie toegelaten 09 juni 2018

Het blauwwiergevaar is voorbij op de Dikkebusvijver, en dus is er weer waterrecreatie mogelijk op de vijver. Het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid heft het verbod om te zwemmen of aan watersporten te doen op.





Eind mei waren er opnieuw blauwwieren ontdekt in Dikkebusvijver. Die algen veroorzaken onder meer diarree, maagkrampen en koorts. Het verbod voor waterrecreatie werd gisteren opgeheven. "We blijven waakzaam", aldus de stad Ieper. Omdat de Dikkebusvijver een recreatievijver is, doet de Vlaamse Milieumaatschappij op zeer regelmatige basis controles. "Op basis van die controles beslist het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid of de burgemeester al dan niet een recreatieverbod moet uitvaardigen", klinkt het. (CMW)