Opnieuw verkeer in Slachthuisstraat, wel nog parkeerverbod 29 januari 2018

Op verscheidene plaatsen in Ieper zijn wegenwerken nieuwe fases ingegaan. Dat is onder meer het geval in de Slachthuisstraat en aan de Veemarkt.





Het plein voor hotel Ariane in de Slachthuisstraat is na werken opnieuw open voor het verkeer. Parkeren blijft nog een paar weken verboden, omdat de kasseitjes op de parkeerstroken nog niet helemaal zijn uitgehard. In de week van 19 februari zou alles weer normaal verlopen.





Op de Veemarkt zijn de werken aan de voetpaden en de rijweg gestart. Er worden kasseien gelegd. Rond de paasvakantie zouden de werken voorbij zijn. Daarnaast gaat in de week van 5 februari het kruispunt Minneplein-Surmont de Volsberghestraat volledig dicht voor ongeveer een maand.





De Surmont de Volsberghestraat wordt half november volledig opengebroken voor grote rioleringswerken. (CMW)