Opnieuw giftige algen gevonden in Dikkebusvijver 30 mei 2018

Er geldt sinds gisteren opnieuw een waterrecreatieverbod op Dikkebusvijver in Dikkebus. Dat besliste burgemeester Jan Durnez (CD&V) na advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid en recente waarnemingen van de Vlaamse Milieumaatschappij. De oorzaak van het verbod is dat er opnieuw duidelijke bloei is van cyanobacteriën, beter gekend als blauwwieren. "Mensen en dieren komen beter niet in contact met de giftige algen: zwemmen en watersporten zijn er dus verboden", aldus de burgemeester. "We trachten de situatie zo goed en kort mogelijk op te volgen.Deze namiddag werden er infoborden rond de vijver geplaatst." Omdat er ook op Zillebekevijver, een vijver zonder waterrecreatie, een extreme bloei waar te nemen is, zullen ook daar voorbijgangers gewaarschuwd worden. (CMW)