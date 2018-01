Opnieuw de beste van het land ARIANE HOTEL BREIDT UIT MET VERANDA MET ROLLENDE TAFEL CHRISTOPHE MAERTENS

26 januari 2018

02u29 0 Ieper Het Ariane Hotel in Ieper is op TripAdvisor al voor de vijfde keer verkozen tot beste hotel van België. Ondertussen is het familiehotel aan het uitbreiden met een veranda, met daarin een rollende tafel. "'The tAble by Ariane Hotel' wordt een totaalconcept dat alle zintuigen moet prikkelen", zegt uitbaatster Natasja Feliers.

Aan het familiehotel Ariane Hotel in de Slachthuisstraat in Ieper zijn volop werken bezig. "We gaan ons restaurant uitbreiden met een nieuwe veranda", zegt medezaakvoerster Natasja Feliers. "We hadden plaats te kort, maar we willen ook een nieuw concept uitwerken met een verplaatsbare tafel: 'The tAble by Ariane Hotel'. Het geheel zal bestaan uit twee onderliggende tafels - één in de keuken en één in de zaal - en een mobiel bovenblad. We zagen daar in 2016 een voorbeeld van in een pop-upzaak in Nederland, waarna mijn man David Jones ons exemplaar ontwierp."





Totaalbelevenis

Het hotel wil met de rollende tafel het restaurantbezoek weer tot een fijne gebeurtenis verheffen. De zaakvoerders werkten dan ook een hele reeks concepten uit. "Zoals 'Italië at the tAble'. Daarbij mogen de gasten zelf hun pizza maken, waarna die naar de keuken gaat om gebakken te worden. Ondertussen krijgen de klanten een Italiaans aperitiefje", legt Natasja uit.





"Het paradepaardje wordt echter de 'complete experience', met een zesgangenmenu. Daarbij moeten we de tafel zes keer heen en weer rijden. De tafel komt niet alleen terug met de gerechten, maar wordt volledig opgemaakt naar een thema. Je zult dus niet alleen proeven, maar ook voelen, ruiken, zien en horen. Daarbij zullen we gebruik maken van allerlei snufjes en beelden. Het wordt dus een totaalbelevenis. Het concept zal op zaterdagavond ook door individuen kunnen geboekt worden, maar dan is het wel de bedoeling dat je de tafel met andere gasten deelt. Je kunt ook een groepje van veertien tot twintig mensen samenstellen."





'The tAble' gaat op zaterdag 24 maart van start.





Ondertussen prijkt het Ariane Hotel mooi op de eerste plaats van de top 25 van beste hotels in België in de Traveler's Choice Award van TripAdvisor. En dat voor vijfde keer op rij al. "Met dank aan onze klanten, maar ook aan ons voltallig personeel", besluit Natasja.