Oplichters verspreiden vals politiebericht via Facebook 14 april 2018

De politie van de zone Arro Ieper waarschuwt voor verdachte berichten die via Facebook worden verstuurd en waarin mensen worden gevraagd slachtoffers te identificeren van een ongeval in een welbepaalde gemeente. Wie zo'n bericht ontvangt, krijgt dat zogezegd doorgestuurd van een vriend. Maar in werkelijkheid is de vriend in kwestie daar niet eens van op de hoogte. De plaats van het ongeval wordt in het bericht aangepast naar de woonplaats van de ontvanger. Die krijgt te lezen dat in zijn/haar gemeente een vreselijk ongeval is gebeurd met verschillende doden en gewonden. Gevraagd wordt om op een link te klikken in het bericht, om op die manier de politie te helpen bij het identificeren van de slachtoffers. Wie surft naar de link, zet onbewust de eerste stap om het slachtoffer te worden van oplichting. De politie vermoedt dat de link een virus bevat dat nadien alleen tegen betaling kan worden weggehaald door de oplichters. Er wordt dan ook aangeraden om dergelijke berichten onmiddellijk te verwijderen en zeker niet op de link te klikken. (VHS)