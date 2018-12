Oplichters op tweedehandssites vragen om eerst 1 eurocent over te schrijven

VHS

10 december 2018

19u19 0 Ieper Het buurtinformatienetwerk en de politie waarschuwen voor een specifieke vorm van oplichting via het internet. De oplichters reageren op advertenties die ze vinden op tweedehandssites. “De verkoper wordt gevraagd om één eurocent over te schrijven naar hun rekeningnummer”, zegt Wim Cardon van de politiezone Arro Ieper.

Op die manier willen ze zogezegd nagaan of iemand betrouwbaar is als verkoper. “Daarna sturen ze de verkoper een link, zogenaamd een betaalverzoek via Tikkie. In werkelijkheid kom je echter op een nepsite terecht, waar geprobeerd wordt je gegevens te achterhalen. Zo wordt bij het invullen bijvoorbeeld ook gevraagd om je pincode van je bankkaart in te voeren. Wie zich laat beetnemen, stelt nadien vast dat de oplichters toegang hebben tot zijn of haar zichtrekening en dus ook transacties kunnen uitvoeren. Recent waren er twee dergelijke feiten in onze politiezone.” De politie raadt aan om nooit in te gaan op dergelijke verzoeken. “Het is absoluut geen goed idee je bankgegevens zomaar mee te delen aan iemand of om die gegevens in te vullen op één of andere dubieuze site”, zegt Wim Cardon. “Let dus extra goed op als je op tweedehandssites te maken krijgt met een betaalverzoek via Tikkie, zeker als iemand vraagt om één eurocent over te schrijven.”