Oplichter opgepakt in ziekenhuis 11 augustus 2018

02u36 0

Jan B. (36), die eerder door de Ieperse rechter bij verstek werd veroordeeld voor oplichting en flessentrekkerij, werd in het ziekenhuis in de kraag gegrepen.





De man, die 37 maanden cel kreeg, ging in hotels en vakantiewoningen slapen zonder te betalen. Dat gebeurde onder meer in het hotel Ambrosa in Ieper.





Ook verbleef hij twee nachten in Lichtervelde zonder zich van de rekening iets aan te trekken. Een taxirit van Ieper naar Gent betaalde hij niet. Bij zijn veroordeling sprak de rechter de onmiddellijke aanhouding van B. uit, vooral omdat hij niet over een gekend adres bleek te beschikken. Hij woonde lang in Ieper en woont momenteel blijkbaar in Oostende. De man werd gevat toen hij zich aan een ziekenhuis meldde voor een medisch probleem. Hij werd in de boeien geslagen en achter tralies gestopt. Ondertussen tekende hij verzet aan tegen zijn verstekvonnis en verscheen hij opnieuw voor de rechter. Op vraag van zijn raadsman werd de zaak uitgesteld.





(CMW)