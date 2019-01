Opleiding loont: lid jeugdbrandweer en vriend reanimeren man na beroerte Toestand slachtoffer is stabiel, redders krijgen felicitaties van hulpdiensten VHS

17 januari 2019

20u05 0 Ieper Een lid van de jeugdbrandweer Ieper heeft woensdagavond samen met een vriend een man gereanimeerd die plots in elkaar zakte en het bewustzijn verloor. Toen de hulpdiensten arriveerden, troffen ze dankzij de snelle actie van de tieners een patiënt aan die op een deskundige manier was geholpen. “Het bewijs dat onze opleidingen lonen”, klinkt het bij de brandweer.

Aan Dikkebus-vijver moesten woensdagavond kajaks geladen worden. Een aantal mensen, onder wie een 16-jarige jongen die lid is van de Ieperse jeugdbrandweer, hielpen bij de klus. “Op een bepaald moment echter, werd één van de aanwezigen onwel”, zegt brandweerwoordvoerder Kristof Louagie. “De man zakte in elkaar en verloor het bewustzijn. De tiener aarzelde niet. Samen met een vriend, die in z’n vrije tijd redder-aan-zee is, startte hij onmiddellijk de reanimatie op. De twee deden dat uitstekend want dankzij de reddingsactie kon de patiënt succesvol overgedragen worden aan de zorgen van de toegesnelde ambulanciers en het MUG-personeel.” De toestand van de man in kwestie is intussen stabiel. De jongeren die de reanimatie opstartten, kregen felicitaties van de hulpdiensten.

Blijven investeren in jeugdopleidingen EHBO

Bij de brandweerzone Westhoek zijn ze fier op wat de tiener en zijn vriend gepresteerd hebben. “Dit voorval bewijst het nut van onze opleidingen voor jongeren”, zegt woordvoerder Kristof Louagie, die in Ieper ook instructeur is bij de jeugdbrandweer. “In onze zone zijn een honderdtal jongeren lid van de jeugdbrandweer, in Ieper zelf zijn er dat ongeveer 25. Velen van hen maken later de overstap naar de echte brandweer. In de post Ieper heeft zowat de helft van de manschappen een verleden bij de jeugdbrandweer. “De tieners tussen 12 en 18 jaar maken met mondjesmaat kennis met het werk van de brandweer. We organiseren opleidingen en EHBO is daar een belangrijk onderdeel van. De leden krijgen verschillende keren per jaar de kans om reanimatie te oefenen op een pop. Die kennis bleek woensdagavond cruciaal in een echte crisissituatie. Voor ons is dit nog eens een bewijs dat die opleidingen er echt toe doen. EHBO zou trouwens eigenlijk gewoon een verplicht vak op school moeten zijn”, besluit Louagie.