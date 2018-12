Opgraving naar WOI-tanks levert vooral bouten en klinknagels op Maar zoals verwacht ook menselijke resten en munitie Christophe Maertens

13u47 1 Ieper Langs de Meenseweg in Ieper hebben archeologen naar de resten van twee Britse tanks uit WOI gezocht. Ze legden een loopgraaf bloot en vonden menselijke resten van gesneuvelden. “Een volledige tank hebben we niet gevonden, maar dat hadden we ook niet verwacht”, aldus Niek Benoot van het Hoge Crater Museum.

Het is alsof de weergoden het zaterdagochtend met opzet pijpenstelen lieten regenen om de archeologen volledig in de sfeer van 100 jaar geleden onder te dompelen. Op een stuk akkerland niet ver van het Hoge Crater Museum groeven vrijwilligers naar overblijfselen van twee Britse tanks van het type Mk IV. Die rupsvoertuigen hadden zich tijdens de oorlog vastgereden in het zogenaamde tankkerkhof, meteen een van de favoriete plekjes van de eerste oorlogstoeristen.

“We hebben twee zones geselecteerd van 20 vierkante meter”, zegt archeoloog Maarten Bracke. “We weten dat er op deze plaats een aantal tanks gestrand zijn en we weten ook dat er bepaalde metalen in de bodem achtergebleven zijn.” Grote stukken werden er echter niet gevonden. De tanks werden immers in het verleden grotendeels gestript. “Het zijn vooral bouten die we terugvinden”, klinkt het. Daarnaast vonden de archeologen, zoals verwacht, resten van gesneuvelde soldaten.

“Er bestaat een protocol als er menselijke overblijfselen worden gevonden”, zegt Bracke. “Dan moet de politie worden gebeld. Ik heb op voorhand contact opgenomen met enkele mensen binnen de politie die zich bezighouden met dergelijke materie.” Ten slotte ontdekten de gravers een loopgracht. “Logisch, want we bevinden ons pal in frontgebied.”

Kijklustigen

De werken konden, ondanks het slechte weer, op publieke belangstelling rekenen. Leerkracht lager onderwijs Mathijs Maes uit Oostduinkerke was een van de getuigen van het spektakel. “De Eerste Wereldoorlog boeit mij wel en ik ben dan ook speciaal naar hier gekomen voor deze opgraving”, weet de man. “Het is een unieke kans. Later zal ik de gevonden stukken komen bekijken in het museum. Ik kom trouwens wel af en toen naar de streek hier, omwille van de geschiedenis.”

Alles wat werd bovengehaald, zal eerst schoongemaakt en geïnventariseerd worden. Daarna gaat alles naar het Hoge Crater Museum om deel uit te maken van een tentoonstelling. Niek Benoot is tevreden. “De universiteit van Gent heeft via scans kunnen vaststellen dat er metaal in de bodem zit. De resultaten daarvan komen overeen met luchtfoto’s waarop de tanks te zien zijn. We hebben nu een vergelijking kunnen maken met wat er echt in de grond zat en wat het wetenschappelijk onderzoek ons vertelde. Die gegeven zijn nuttig bij opgravingen van andere tanks.”