Opgelet met vriendschapsverzoeken van 'knappe dames' 05 maart 2018

Het buurtinformatienetwerk van Ieper waarschuwt voor een vorm van oplichting via het internet.





Knappe dames sturen via Facebook vriendschapsverzoeken naar mannen met wie ze gemeenschappelijke vrienden delen. Als de mannen ingaan op de uitnodiging, verschijnt de vrouw plots op de webcam en gaat ze uit de kleren. Daarop moedigt ze haar kersverse Facebook-vriend aan om zichzelf voor de webcam te bevredigen. Wie meegaat in het verhaal, wordt vervolgens het slachtoffer van oplichters. Die dreigen ermee om de beelden van het slachtoffer online te plaatsen, tenzij er een som geld wordt betaald. "De oplichters spelen overduidelijk in op het schaamtegevoel van hun slachtoffers", zegt Wim Cardon van het BIN Ieper. "Ze weten immers dat de drempel om aangifte te doen, enorm groot is. We willen aanraden om niet in te gaan op de poging tot oplichting en de dreigementen van de oplichters te negeren. Aangifte doen bij de politie is de enige goeie zet." (VHS)