Openluchtfilm 17 augustus 2018

Aan het Beeldenplein in Ieper staat er op dinsdag 21 augustus tussen 19.30 en 23 uur een openluchtfilm geprogrammeerd. De bib koos voor de prent 'Hunt for the wilderpeople'. In de film vlucht een opstandige jongen uit de stad, samen met zijn chagrijnige pleegoom. De twee verdwalen in de bossen en ze moeten hun meningsverschillen opzijzetten om te overleven. De vertoning is gratis. (CMW)