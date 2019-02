Opendeurweekend bij Ieperse handelaars Christophe Maertens

20 februari 2019

14u30 0 Ieper Op zaterdag 2 en zondag 3 maart slaan het Centrummanagement Ieper en de Ieperse handelaars de handen in elkaar voor de organisatie van een opendeurweekend.

De deelnemende handelaars zijn te herkennen aan de kleurrijke banner in de etalage. Dat weekend kunnen klanten kennis maken met winkelaanbod van de winkeliers. De vzw Centrummanagement ging in 2006 van start met het opendeurweekend. Dit jaar is het dus de veertiende keer dat het weekend op het programma staat.