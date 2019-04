Openbare plekken De Vloei worden na paasvakantie aangelegd Christophe Maertens

11 april 2019

12u21 5 Ieper Na de paasvakantie worden de openbare plekken in de wijk De Vloei aangelegd. Dat meldt het stadsbestuur.

De stad Ieper heeft een aannemer aangesteld om na de paasvakantie met de ‘omgevingswerken’ in de nieuwe stadswijk De Vloei te starten. “Dat betekent dat er bijvoorbeeld vlonderpaden komen en dat de parkeerhavens worden afgewerkt”, aldus het stadsbestuur. “Sommige bewoners zullen tijdelijk niet op hun oprit kunnen parkeren als er voor hun deur wordt gewerkt. De aanplantingen van bomen, struiken en bodembedekkers gebeuren na de zomer.” De Vloei is de nieuwe duurzame wijk tussen de Zonnebeekseweg en de Meenseweg in Ieper.