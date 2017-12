Open Vld: "Aanpassingen N8 zijn pleister op houten been" 02u28 1

Open Vld is verontwaardigd over het feit dat het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de plannen voor de N8 'een breed gedragen compromis' noemt. N-VA sluit zich daar bij aan. "Het AWV overschrijdt de normen van fatsoen en reageert voor zijn beurt, de stakeholders hebben nog tot midden januari om het voorstel te aanvaarden of te verwerpen", aldus Emmily Talpe (Open Vld). "Voor Open Vld is dit voorstel ruim onvoldoende. Enkel aanpassingen aan de N8 en een eventuele ring rond Brielen zijn een pleister op een houten been. Een nieuwe verkeersas tussen Ieper en de Westkust is cruciaal, niet alleen om de dorpskernen te ontlasten, maar ook voor de economische groei van de regio." Open Vld herhaalt haar vraag om een neutrale bemiddelaar aan te stellen. Ook N-VA spreekt zich uit tegen de plannen. "Er is weinig daadkracht wat betreft Brielen", aldus Jan Vercammen. "We kijken opnieuw naar de meest logische oplossing: een verbindingsweg boven Boezinge richting Vleteren." (CMW)