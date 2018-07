Open Ieper met 17 nieuwkomers naar kiezer 03 juli 2018

02u37 0 Ieper De partij Open Ieper heeft zijn volledige lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober voorgesteld. Op de lijst staan 17 nieuwkomers én meer vrouwen dan mannen. Een daarvan is Joke Michiel van de eethuizen Souvenir en Croq'odiel in Ieper.

Eerder al werd bekendgemaakt dat Vlaams parlementslid Emmily Talpe (42) de Open Ieper-lijst zal trekken en een gooi doet naar de burgemeesterssjerp. "De kans op een vrouwelijke burgemeester werkt blijkbaar inspirerend, want heel veel vrouwen contacteerden me spontaan om de stap naar de politiek te zetten. Open Ieper heeft wellicht ook als enige Ieperse partij meer vrouwen dan mannen op haar lijst: 16 vrouwen tegenover 15 mannen." Naast Talpe staan huidige gemeenteraadsleden Patrick Benoot op de tweede plaats en Ann-Sophie Himpe op drie. Ook OCMW-mandatarissen Thijs Descamps en Isabelle Duquesne stellen zich opnieuw kandidaat. Nieuw bij de eerste 10 zijn Diego Desmadryl uit Vlamertinge, Edouard Wallays, Joke Michiel, Danny Metsu en Sarah Bouton. Huidig gemeenteraadslid Marc Clabau is lijstduwer. "De jongste kandidaat op de lijst is de 19-jarige Henri Masquelin. Sara Descamps, Manon Deurwaerder, Yaron Dassonneville, Rani Devos en Astrid Depuydt zijn jonger dan 26 jaar. We hebben nood aan een beleid dat Ieper aantrekkelijker maakt voor jongeren en jonge gezinnen om er op te groeien, te wonen, werken, ondernemen en ontspannen", aldus Talpe. Ouderdomsdeken is de 74-jarige Roger Joye uit Hollebeke. (CMW)