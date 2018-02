Open Ieper: "Laat verplegers voor je deur parkeren" LIBERALEN PLEITEN VOOR INVOER 'PARKEER+ZORG'-SYSTEEM CHRISTOPHE MAERTENS

02 februari 2018

02u43 0 Ieper De partij Open Ieper wil het huisartsen, kinesisten en verplegers die aan huis gaan wat makkelijker maken om een parkeerplaats te vinden. De Ieperse liberalen stellen het invoeren van Parkeer + Zorg voor, waarmee bewoners met een sticker duidelijk maken dat hulpverleners gerust mogen parkeren voor hun deur. "Een goed idee, hoewel ik mij wel afvraag of er daar veel mensen aan zullen meewerken", aldus thuisverpleegster Joke Demyttenaere.

"Voor zorgverleners op huisbezoek is het niet altijd gemakkelijk om parking te vinden in de buurt van de woning van hun patiënt", weet Emmily Talpe (Open Ieper). "De zoektocht naar een parkeerplaats kost hen erg veel tijd, waardoor de patiënten langer moeten wachten op hulp. Bovendien moeten de zorgverleners vaak heel wat materiaal met zich meenemen, en dat is niet altijd evident als men geen parkeerplaats dichtbij heeft kunnen bemachtigen."





Parkeerkaart

De partij pleit daarom voor de invoering van Parkeer + Zorg.





"Door een sticker van Parkeer + Zorg op te plakken kunnen Ieperlingen aan zorgverleners duidelijk maken dat die tijdens een huisbezoek in de buurt voor zijn of haar garagepoort of oprit mag parkeren. Als een deelnemend bewoner toch net de deur uit moet, terwijl een zorgverlener voor zijn of haar uitrit geparkeerd staat, dan kan men die zorgverstrekker opbellen en hem vragen zijn wagen te verplaatsen. Het gsm-nummer van de zorgverlener moet daarom steeds terug te vinden zijn op de 'Parkeer + Zorg'-parkeerkaart, die elke zorgverstrekker duidelijk leesbaar achter zijn voorruit dient te plaatsen."





Het gaat om een vrijwillig systeem dat volledig gratis is, zowel voor de aanbieder als de gebruiker. Onder meer in Roeselare, Diksmuide en Gent wordt het al gebruikt. Open Ieper legt de vraag voor de invoering van Parkeer + Zorg maandag voor op de Ieperse gemeenteraad. Thuisverpleegster Joke Demyttenaere kan het initiatief alleen maar toejuichen. "Het wordt steeds moeilijker om parkingplaats te vinden", aldus de thuisverpleegster. "Je moet je wagen soms ver plaatsen. Dat is niet alleen tijdverlies, want je moet je materiaal ook ver meezeulen en dat is een probleem. Mensen zijn bovendien weinig begripvol als je even parkeert voor hun woning. Je krijgt algauw een boze blik. Ik vraag mij dan ook af of er wel veel inwoners de sticker zullen gebruiken."





Strengere regels

Ook dokter Marc Vanmoerkerke is vol lof over het initiatief.





"Het is inderdaad vaak even zoeken naar een parkeerplaats bij een huisbezoek en vooral bij dringende gevallen kan dat een probleem zijn", aldus de huisarts.





"Vroeger hadden we nog de kaart 'dringend huisbezoek' waarmee we mochten staan waar het normaal niet mocht, maar het beleid daarrond is fel verstrengd. Het is dan ook verboden je op het voetpad te parkeren. Daarom zou de sticker wel een goede oplossing zijn. Natuurlijk moet het wel een beetje van de twee kanten komen. Als de bewoner dan toch dringend wegmoet, moet de zorgverlener kunnen worden opgebeld. Als er daarvoor goede afspraken zijn, dan denk ik wel dat er mensen bereid zullen zijn om een sticker aan te brengen op hun garagepoort of gevel."