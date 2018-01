Open Atelierdagen 27 januari 2018

03u48 0

Op 2 en 3 februari zijn er Open Atelierdagen in 'dé Academie' in Ieper. In de ateliers kunnen bezoekers zien hoe de leerlingen te werk gaan. Dat kan zowel in de afdeling woord, muziek en beeld. Iedereen is welkom op vrijdagavond en zaterdagochtend. Dé Academie is te vinden in de Weverijstraat in Ieper. Info: www.academie-ieper.be/home.





(CMW)