Opbouw beeldjesproject CWRM op schema 15 maart 2018

De opbouw van het beeldjesproject ComingWorldRememberMe (CWRM) aan de Palingbeek zit op schema. Een groot deel van de in totaal 600.000 beeldjes staan op hun plaats. Ondertussen is er al een stuk van een grote sculptuur van kunstenaar Koen Vanmechelen te zien.





"Ik ben fier op alle mensen die een handje komen toesteken", aldus projectleider Jan Moeyaert.





Onder een lentezonnetje waren er gisteren alweer zo'n 120 vrijwilligers het beeldjestapijt van het project CWRM aan het aanvullen. "We zitten op schema en als alles goed gaat, gaan we onze deadline halen", aldus projectleider Jan Moeyaert. "Ik ben eigenlijk wel fier op al die mensen die meewerken. Het is echt mooi om te zien hoe ze hier met elkaar en met het project omgaan."





Ondertussen is in het midden van het beeldjestapijt een sculptuur in de vorm van een gigantisch ei van kunstenaar Koen Vanmechelen te zien. De komende dagen wordt dat verder afgewerkt.





"Ik heb dit leren kennen na een bezoek aan Watou", aldus Patrick Maveau (57), die gisteren mee beeldjes kwam plaatsen. "Ik ben nogal geïnteresseerd in kunst en wou hier wel aan meewerken. Het is de eerste keer dat ik zoiets doe, maar het is zeker de moeite. Het is zelfs indrukwekkend. Ik ben peter van het project en ik hoop later wel een van de beeldjes mee naar huis te krijgen."





Zus Lieve (53) spreekt eveneens over een boeiend project.





"Elk beeldje dat je vasthoudt, is meer dan een kunstwerkje, het is eigenlijk een slachtoffer van de oorlog. Dit vandaag samen te beleven met mijn broer, vind ik wel tof. Het is zeker iets om over na te denken, want het is nog steeds actueel, denk maar aan wat er allemaal gebeurt in Syrië."





De installatie zal te bezoeken zijn van 30 maart tot 11 november.