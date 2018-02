Op uitstap of ziek kindje? Oppas komt langs LAUREN (22) LOKALE VERANTWOORDELIJKE VAN 'NANNY NINA' JOYCE MESDAG

09 februari 2018

02u33 64 Ieper Elke ouder heeft het wel eens moeilijk om een oppas te vinden, maar Lauren Haghebaert (22) uit Ieper brengt de oplossing. Ze is de lokale verantwoordelijke voor het Nederlandse Nanny Nina. "Ook als je kind ziek is, blijven wij erbij."

Eerst even naar 2010. Tweelingzussen Lyla en Jasmijn starten in het Nederlandse Delft met de oppascentrale 'Oppas Madelief'. Ze krijgen steeds meer opdrachten, en hun vriendinnen sluiten zich aan bij de oppasdienst. Het project groeit uit tot het internationale Nanny Nina, dat intussen in 24 steden is uitgerold. Zowat heel Nederland is 'gecoverd', maar ook in Berlijn en Oslo kunnen ouders Nanny Nina aanspreken. Sinds kort is de oppasservice ook actief in ons land. In West-Vlaanderen is dat in Brugge, Ieper en Kortrijk.





Niet getwijfeld

In elke stad is er een City Captain, een lokale verantwoordelijke, en in Ieper is dat Lauren Haghebaert. "Toen ik zag dat ze iemand zochten om Nanny Nina uit te bouwen in het Ieperse, ben ik meteen op de kar gesprongen", vertelt Lauren. Ze heeft een job als verkoopster, maar zet zich na die uren met veel enthousiasme in voor Nanny Nina. "Ik heb een stiefzusje van 1 jaar en twee stiefbroers van 5 en 6 jaar, op wie ik geregeld pas - met heel veel plezier. Mijn vader heeft soms veel moeite om een babysit te vinden als ik eens niet beschikbaar ben, en hij is ongetwijfeld niet alleen... Daarom was ik zo enthousiast over Nanny Nina."





Eenvoudige formule

Het concept is eenvoudig: ouders kunnen kiezen voor een abonnement of voor een eenmalige boeking. Lauren gaat voor hen op zoek naar een kinderoppas die zich op dat moment kan vrijmaken. Dat kan voor één avond zijn als de ouders er eens op uit willen, maar dan kan evengoed ook overdag zijn, als je kindje ziek is en er niemand beschikbaar is om thuis te blijven.





Ook wie een vaste oppas zoekt, bijvoorbeeld om op een vaste dag de kinderen van school te halen, kan bij Nanny Nina terecht. Ouders kunnen bovendien een oppas kiezen. Hoe ouder de kinderoppas of of hoe beter opgeleid, hoe duurder het tarief. Per uur betalen ouders 4 tot 10 euro, oppassers hoeven niets meer af te geven aan Nanny Nina.





Screening

"Onze sterkte is het feit dat de babysitters eerst gescreend worden", legt Lauren uit. "We spreken vooraf met hen af, om te zien of we met hen willen samenwerken, en ze moeten enkele tests afleggen voor ze aan de slag mogen. Ouders mogen dus gerust zijn: we sturen niet om het even wie naar hun huis. Het is ook de bedoeling om hen een EHBO-cursus te laten volgen, zodat ouders ook wat dat betreft gerust kunnen zijn", klinkt het.





Wie graag wil oppassen via Nanny Nina, mag zich nog melden. Meer info op www.nannynina.be.