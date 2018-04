Oostkaai Park telt 30 nieuwe units 40 PROCENT VAN DE BEDRIJFSPANDEN AL VERKOCHT CHRISTOPHE MAERTENS

02u48 0 Ieper De stad Ieper is een bedrijventerrein rijker: Oostkaai Park. Thierry Dehaeck (63), de voormalige CEO van Pidy, ontwikkelde de site, waarop in totaal 30 bedrijfsunits komen. "We zijn heel tevreden dat we hier iets hebben gevonden", zegt Dieter Wallays van Autoglas Clinic, die er al zes maanden een stek heeft.

Het is geen geheim dat het in Ieper en omstreken geen simpele zaak is om nog bedrijfsgrond op de kop te tikken. Het Oostkaai Park van Thierry Dehaeck is dan ook een welgekomen initiatief. De gronden op het terrein waren eigendom van het bedrijf Pidy.





"Maar dat bedrijf koos ervoor om vooral in het buitenland vestigingen te openen", aldus voormalige zaakvoerder Thierry Dehaeck. "Op een bepaald moment had Pidy nog nood aan een magazijn, maar de rest van de gronden waren overschot. Toen rees het idee om er een KMO-zone van te maken."





Showroom

Oostkaai Park omvat in totaal 30 units die te koop of te huur worden aangeboden. "De units hebben een oppervlakte tussen 250 m² en 650 m².. De panden hebben een vrije hoogte van 7 meter onder de balk, zodat er bij plaatsgebrek gerust nog een onderverdeling in de hoogte kan worden gemaakt. Daarnaast zijn de gevels deels in glas en is er een mooie showroom in onder gebracht. De koper of huurder kan het gebouw naar wens inrichten." De opbouw van het terrein verloopt in drie fases, waarvan de laatste fase tegen 15 juli moet zijn afgewerkt.





Thierry Dehaeck gebruikt zelf ook een van de bedrijfsgebouwen voor zijn firma Cady Cars. "Ik ben al heel lang bezig met oldtimers. Het is een beetje een uit de hand gelopen hobby. Ik heb hier nu een verkoopruimte van oldtimers, maar ook een garage waar drie mensen tewerkgesteld zijn. Dat stampte ik uit de grond nadat ik Pidy had verkocht."





Aan de overkant is Autoglas Clinic te vinden. In dat bedrijf worden ruiten van zowel auto's, vrachtwagens, heftrucks en boten vervangen, hersteld en getint. "We zaten vroeger aan de Veurnseweg, maar waren op zoek naar een nieuw pand", aldus Dieter Wallays, die samen met Benjamin Geldof en Olivier Delecluyse de zaak leidt. "In Ieper is dat echter niet evident. Ik ben enkele gebouwen gaan bekijken, maar er was wel altijd iets fout mee. Toevallig botste ik dan op het project Oostkaai Park. We zijn toen met Thierry aan tafel gaan zitten en al snel kwamen we tot het besluit dat het wel de moeite was om ons hier te vestigen."





Niet goedkoop

Dieter geeft toe dat het niet goedkoop is. "Maar je moet ook kijken wat je er voor terugkrijgt. We zitten hier nu zes maanden en het blijkt perfect. Qua ligging en bereikbaarheid is dit super. Je raakt overal gemakkelijk bij. Ik heb al reclame gemaakt en er zijn ondertussen al twee klanten en een vriend van mij die hier ook een stuk hebben gekocht."





Vandaag om 15 uur is er de officiële opening en inhuldiging van het Oostkaai Park.





Meer info via oostkaaipark.be.