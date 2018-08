Oorlogstheater keert terug 10 augustus 2018

Na het succes vorig jaar keert de voorstelling Journey's End in 2018 terug naar het Kruitmagazijn in Ieper, met een nieuwe cast. Tijdens het theaterstuk stapt de toeschouwer samen met officieren en soldaten in een dug-out aan het front, waar ze wachten op uur nul. "Als kijker beleef je het boeiende en humoristische, maar ook hartverscheurende verhaal van naïeve groentjes en murw geslagen veteranen die aftellen naar 'Operation Michael'", aldus de organisatoren. Operatie Michael was een Duits offensief dat begon op 21 maart 1918, als onderdeel van het Lenteoffensief.





De klassieker van R.C. Sheriff toont het portret van leven en dood aan het westfront, door de ogen van iemand die zelf aan het front heeft gestreden. Maar zoals de Britse krant The Telegraph schreef: het zijn de unieke locatie en de aandacht voor detail van Mesh-regisseur Sally Woodcock en haar cast die het stuk naar een hoger niveau tillen. "Als je het eenmaal ziet, begrijp je waarom. De intensiteit van de situatie lijkt tot diep in de botten van de acteurs doorgedrongen. De 'dug-out' in het Kruitmagazijn laat je voelen hoe het leven in de loopgraven eruitzag, met gesimuleerd geweervuur en ontploffingen die aan de gruwelijke atmosfeer bijdragen", staat ernog in The Telegraph. "Ga naar het stuk kijken en ween." (CMW)