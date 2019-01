Ook Westhoekleerlingen trekken naar Brussel voor beter klimaat en milieu Christophe Maertens

17 januari 2019

18u18 0 Ieper Zo’n 12.500 ‘klimaatspijbelaars’ zakten vandaag naar Brussel af om actie te voeren tegen de opwarming van de aarde. Ook vanuit Ieper trokken er scholieren naar de hoofdstad. In de Vredesstad zetten leerlingen van de Heilige Familie een ander initiatief op poten rond het milieuthema.

“Bij ons waren er een 25-tal leerlingen afwezig”, zegt Hans Debel, directeur van de Heilige Familie. “Het gaat om leerlingen uit een zestal klassen van de hogere graden. We zien dat er groepjes zijn gevormd om naar Brussel te gaan.” In de school worden de afwezige leerlingen aanschouwd als spijbelaars. “Er zijn enkele mensen toelatingen komen vragen, maar uiteraard kon ik die niet geven”, klinkt het. “De afwezigen zullen de verloren lessen zelf moeten inhalen. Daarnaast krijgen ze een sensibiliseringsopdracht. We leggen geen andere sancties op.”

In het Ieperse College kwam een 40-tal leerlingen niet opdagen. “Officieel zijn die leerlingen onwettig afwezig, maar we gaan hen geen straf opleggen”, zegt directeur Jan Hosten. “Vandaag zijn we met de leerlingen op school in dialoog gegaan over het klimaatthema en we willen dat ook doen met hen die afwezig waren. Het is de bedoeling om de spijbelaars te laten nadenken over iets dat ze kunnen uitwerken rond klimaat en milieu. Indien haalbaar willen we dat dan ook in de praktijk brengen.” De directeur vindt het een beetje spijtig dat de focus verlegd is van de actie voor een beter milieu naar het spijbelen. “De leerlingen stellen een vraag aan de politici, het is niet dat ze tegen iets betogen.” In het college wordt al langer rond het onderwerp gedebatteerd. “We hebben er zelfs de werkgroep Cosmos voor opgericht.”

Dat leerlingen niet alleen spijbelen voor het klimaat, maar ook andere initiatieven op poten zetten, blijkt in de Tempelstraat in Ieper. In een etalage van een winkel, die de school mag gebruiken, zijn met plastic aangeklede etalagepoppen te zien. Het project heet ‘Plastic Ocean Pants’ en is gemaakt door de leerlingen van het 3de en 4de Creatie en Mode. “De jongeren willen hiermee de aandacht vestigen op de plasticvervuiling in de oceanen”, zegt leerkracht Marijke van Zele. “Het heeft eigenlijk niets te maken met de ‘klimaatspijbelaars’, maar het past natuurlijk wel in dat kader. De inzet dat de leerlingen bij dit project toonden, geeft aan dat ze er zeker mee begaan zijn. Het is dus niet zo dat jongeren onverschillig zijn voor dergelijke zaken, in tegenstelling tot wat we soms zouden denken.”