Ook particulieren kunnen nu een fiets kopen bij Minerva Cycling Christophe Maertens

19 februari 2019

12u37 5 Ieper De Ieperse fietsgroothandel Minerva Cycling verkoopt nu ook fietsen aan particulieren. “We kregen regelmatig mensen over de vloer die een nieuwe fiets wilden kopen. Die hoeven we nu niet meer met lege handen huiswaarts te sturen”, zegt zaakvoerder Filip Carpentier (45).

Minerva Cycling is een fietsgroothandel in de Bargiestraat in Ieper. De zaak is ontstaan uit een fietsenwinkel in Elverdinge. Huidig zaakvoerder Filip Carpentier bouwde het bedrijf uit tot de fietsgroothandel Formula Cycling. In 2013 sloeg het noodlot toe en legde een zware brand de zaak in de as. Carpentier bleef echter niet bij de pakken zitten. Twee jaar later neemt hij het failliete fietsenbedrijf Minerva uit Paal over en wordt hij verdeler van onder meer de merken Minerva en Scoppio. De zaak, waar zo’n twintig mensen werken, richt zich ook op elektrische tweewielers. “Op dit moment leveren we fietsen en accessoires in veertien landen. De meeste van onze buitenlandse klanten vonden ons via het internet. Er vertrekt nu bijvoorbeeld een container naar Frans-Guyana.”

Aan de fietsenzaak komen regelmatig mensen aankloppen met de bedoeling een fiets te kopen. “Omdat we een groothandel zijn, kon dat echter niet”, zegt de zaakvoerder. “Ik heb nu een vergunning verkregen om aan particulieren fietsen te verkopen. In onze loods hebben we een winkel van zo’n 500 vierkante meter ingericht. Klanten kunnen er niet alleen een fiets kopen, maar ook accessoires, fietskledij en fitnesstoestellen worden aangeboden. Meer nog, we hebben bovendien een werkplaats voorzien, waar mensen hun fiets kunnen binnenbrengen voor een herstelling.”

De winkel Minerva Bike Outlet is elke dag open, behalve op donderdag. Ook op zondag zal de winkel af en toe de deuren openen. Meer info via www.minerva-cycling.be.