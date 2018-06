Ook Ieper heeft nu Vespaclub ELKE TWEE WEKEN RONDRIT DOOR DE STREEK CHRISTOPHE MAERTENS

22 juni 2018

02u33 0 Ieper De meeste steden hebben er al één. In de Kattenstad hebben vijf vrienden nu ook een Vespaclub opgericht. Elke twee weken gaan de leden de baan op. "Vespa rijden is rustgevend, een totaal andere ervaring dan rijden met andere motorfietsen", aldus Bart Cappelle.

"Vespa's zijn 'hot' tegenwoordig", aldus medeoprichter Bart Cappelle uit Ieper. "In heel wat steden, ik denk aan Roeselare, Brugge, Middelkerke, Oostende, is er al jaren een club, maar bij ons ontbrak die nog. Met onze mooie regio kunnen we toch niet achterblijven, vandaar dat we nu ook hier een club uit de grond stampten." Volgens Bart is rijden met zo'n tweewieler heel leuk. "Het is heel rustgevend, een totaal andere ervaring dan rijden met een motorfiets", klinkt het. "Het is een cultuur die is overgewaaid uit Italië. Typische kledij om te rijden is niet vereist, enkel een helm, een lange broek en handschoenen en je bent vertrokken." Bart Cappelle kreeg de liefde voor de Vespa te pakken in Italië. "Op vakantie in Toscane tour ik al jaren met een scooter. Een Vespa is veel handiger dan een motorfiets, vooral op de landelijke wegen en in de stad. Voor de snelweg is het voertuig wel minder geschikt."





Programma

De leden van de club, ondertussen zijn ze met negen in totaal, komen samen in een lokaal in café The Walker in de Menenstraat in Ieper. "We proberen om de twee weken op zaterdag of zondag een rit te doen", verduidelijkt Bart. "Soms zullen we een avondrit in de week op poten zetten." Ondertussen deed de club al een paar rondritten, zoals door Heuvelland. Op 1 juli staat er een nieuwe tour gepland en die gaat richting Diksmuide en daarna Nieuwpoort.





Zoemende wesp

De Vespa heeft een rijke geschiedenis. Vespa betekent wesp, naar het typische geluid dat de tweewieler maakt. Het voertuig bestaat in veel maten en gewichten. De prijs voor een Vespa ligt tussen 2.500 en 6.000 euro. De Vespa kwam op de markt kort na de Tweede Wereldoorlog. De tweewielers worden nog altijd geproduceerd door het Italiaanse bedrijf Piaggio, een firma die oorspronkelijk vliegtuigen bouwde. Piaggio bevindt zich in Pontadere in Toscane. In de loop der jaren kwamen er tal van modellen op de markt. In 1955 verscheen de Vespa 150 GS, die de mooiste scooter ooit werd genoemd.





Praktisch

Alle activiteiten van de club worden aangekondigd op een Facebookpagina. Mensen uit Ieper en omstreken die met een Vespa 125, 250 of 300 cc rijden, zijn welkom in de club. Meer info via bart.cappelle@vespaclubieper.be, www.vespaclubieper.be of via Facebook.