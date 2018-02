Ook Groen pleit voor 'Parkeer + Zorg'-systeem 03 februari 2018

03u19 0 Ieper Net als Open Ieper wil de partij Groen in Ieper het 'Parkeer + Zorg'-systeem invoeren. Daarbij kunnen zorgverleners parkeren voor garages en opritten van bewoners die daar hun toelating voor geven.

"Het is een feit dat het moeilijk is om iedereen voor eigen deur of vlakbij de eigen bestemming te laten parkeren", aldus Vera Lannoo van Groen. "In normale omstandigheden bepleiten wij altijd dat automobilisten gebruik zouden maken van (rand)parkings en bereid zouden zijn een kleine afstand te voet af te leggen. Wij zijn echter niet blind voor het feit dat dat voor sommige mensen niet evident is, bijvoorbeeld voor hulpverleners die snel van de ene plaats naar de andere moeten geraken voor telkens een kort bezoek. In verschillende steden werkt men ondertussen met een systeem waarbij men zorgverleners toelaat te parkeren voor garages en opritten als de eigenaars daar toelating voor geven. Ik zou willen voorstellen in Ieper ook zo'n systeem uit te werken. Het voorstel heeft trouwens alle kans om goedgekeurd te worden. Want als Open Vld en Groen het eens zijn over parkeren in Ieper, wie kan daar dan nog tegen zijn?" (CMW)