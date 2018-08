Ooit werd er gevochten, nu gekoerst GREAT WAR REMEMBRANCE RACE STUURT RENNERS LANGS FRONTLIJN CHRISTOPHE MAERTENS

25 augustus 2018

02u40 0 Ieper De Great War Remembrance Race startte gisteren in Nieuwpoort om in Ieper te eindigen. De koers wordt gekoppeld aan de herdenking van WOI. Renners fietsen langs de frontlijn, waar 100 jaar geleden hard gevochten werd.

In het centrum van Ieper was het gisteren een drukte van jewelste. Zo waren de repetities voor de vredesmanifestatie 'Peace to the World' volop aan de gang en was er de aankomst van de Vierdaagse van de IJzer. Daarbovenop werd de eerste editie van de wielerwedstrijd The Great War Remembrance Race gefietst, met aankomst in de Kattenstad. Die wedstrijd is een gezamenlijke organisatie van het organisatiecomité van Gent-Wevelgem en van Flanders Classics. De koers paste perfect tussen twee Worldtour-wedstrijden, namelijk Hamburg en de GP Plouay, maar staat vooral in het teken van de herdenking van 100 jaar Eerste Wereldoorlog. De renners reden dan ook dwars door de slagvelden van 14-18.





Bedenkingen

In de namiddag reden de renners al onder de Menenpoort door, waar enkele tientallen toeschouwers stonden te kijken. "Als fietsliefhebber moet je zeker naar hier komen, maar ik ben wel een beetje kritisch dat de wedstrijd gekoppeld wordt aan de herdenking van WOI", aldus Danny Suffys (62) uit Dikkebus. "Ik heb daar mijn bedenkingen bij. Is dat niet een beetje een commercieel tintje? Ik had de koers liever los zien staan van de herdenking." Wel vindt de man dat Ieper het goed doet als wielerstad. "Het wordt een mooie wedstrijd die zeker op de wielerkalender mag blijven staan."





Eerst de Vierdaagse

Even verder staan Martine Decan (56), haar man Frans Maeckelbergh (67) uit Diksmuide en broer Stefaan Decan (50) uit Beveren-Roeselare. "We namen deel aan de Vierdaagse van de IJzer en combineren dat nu met de koers. Het was wel even zoeken op internet om informatie te vinden over deze wielerwedstrijd. We zijn eigenlijk wel echt koersliefhebbers en volgen zoveel mogelijk topwedstrijden. Zo gaan we met een mobilehome naar de Ronde van Frankrijk." Martine Decan vindt het dan weer geen probleem dat de koers gekoppeld wordt aan het herdenkingsluik.





Zelf coureur geweest

De renners deden niet alleen het centrum van Ieper aan, ook aan de Palingbeek maakten ze een doortocht. Daar stonden Erik Denecker (65) en zijn vrouw Rita Louagie (61) op een kasseistrook. "Ik ben hier nog met de mountainbike overgereden", lacht Erik. "We komen even een kijkje nemen naar de renners omdat ik echt wel een liefhebber ben. Ik was ooit zelf coureur. In 2018 werd ik West-Vlaams kampioen bij de Masters. Ook nu nog fiets ik wekelijks zo'n 100 kilometer."





De winnaar van de wedstrijd kreeg de Trofee Camille Fily, een ontwerp van kunstenaar Jan Desmarets. De trofee verwijst naar Camille Fily, een jonge Fransman die sneuvelde in de Slag om de Kemmelberg.