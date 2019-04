Onze tips voor het weekend Christophe Maertens

19 april 2019

Ieper: gloednieuwe gezinstocht ‘Op Vleermuizensafari in de Palingbeek

In het bezoekerscentrum De Palingbeek vindt zaterdag tussen 14 uur en 17 uur het startmoment plaats van de gloednieuwe gezinstocht ‘Op Vleermuizensafari in de Palingbeek’. “Het is de jongste telg uit de reeks van gezinszoektochten”, aldus de organisatoren. “Het wordt meteen ook een luxe editie. Een heus vleermuizenzakje bevat een kleurrijk boekje met speelse opdrachten, weetjes en een wandelkaart. Met een heuse vleermuizenbadge en -masker ben je helemaal klaar voor deze zoektocht. Basiel de boswachter en Bart de baardvleermuis nemen je op sleeptouw. Benieuwd of jij de Big Bat Five van de Palingbeek ontdekt!” De wandeling is er voor gezinnen met kinderen ouder dan 8 jaar en gaat over een afstand van 3 km. De prijs is voor de eerste keer gratis, daarna is het 4 euro.

Roeselare: 28ste Krottegemse rommelmarkt

De Krottegemse rommelmarkt in Roeselare is nu zondag 21 april aan haar 28ste editie toe. De organisatoren verwachten bij mooi weer duizenden bezoekers. De rommelmarkt is de voorbij 14 jaar uitgegroeid tot een klassieker. Standhouders komen uit heel Vlaanderen komen er een plaatsje zoeken over een parcours van 5 km op en rond de Onze-Lieve-Vrouwemarkt, waar kan genoten worden van de typische Krottegemse sfeer.

Zillebeke: voorjaarswandeling in de Verdronken Weide

Aan het Vijverhuis van Zillebeke Vijver kunnen wandelaars zondag vanaf 9.30 uur aansluiten bij de voorjaarswandeling in de Verdronken Weide in Zillebeke. “Eindelijk lente. De voorjaarsoorten komen aan en beginnen onmiddellijk te zingen”, zegt Rudy Claeys van Natuurpunt Westland. “Rietvogels als de rietgors, kleine karekiet en de rietzanger stelen de show.”

Zwevegem: modelspoordagen Locomatic

In OC. De Brug in Zwevegem kunnen liefhebbers dit weekend een kijkje gaan nemen naar de grootste modelspoorbaan van België. Dat tijdens de modelspoordagen en ruilbeurs van Locomatic Modelspoorclub. De modelbaan heeft een oppervlakte van 264 vierkante meter, is 44 meter lang en 6 meter breed. Er rijden 35 treinen op 1200 meter spoor. Om alles in goede banen te leiden is 6 km elektrische bekabeling aangelegd en doen meer dan 2.000 transistoren en 300 chips hun werk. “Onze baan kun je vergelijken met België, maar dan in schaal 1/87 en ook een stuk 1/32. Wij hebben huisjes, ganse dorpen, een boerderij, stations, ziekenhuis, kerken, kazerne, vliegveld, haven en industriegebied.”

Deerlijk: opening volkstuinpark ‘overakker’

De gemeente Deerlijk, de provincie en de lokale afdeling van Tuinhier sloegen de handen in elkaar en creëerden in de Tapuitstraat in Deerlijk een volkstuinpark van 9400 m². Dit groene project bestaat uit een ecologische zone met een poel, een speelzone met speelheuvels en andere natuurlijke speelelementen, een boomgaard met verschillende hoogstammige fruitbomen en een volkstuincomplex. Het park is vrij toegankelijk. De volkstuintjes zijn ongeveer 33 m² groot. De plaatselijke Tuinhierafdeling staat de mensen bij met allerlei tips en tricks om het tuinieren in de vingers te krijgen. Het openingsmoment vindt zaterdag 20 april om 10 uur plaats. Iedereen welkom. Meer info via www.tuinhierdeerlijk.com.

Geluwe, Proven: Paaseieren rapen op paasmaandag

Op verschillende plaatsen in de regio is er met paasmaandag een paaseirenraap. Dat is onder meer het geval aan Triamant Geluwe langs de Werviksstraat in Geluwe. Daar begint de paaseierenraap om 15.15 uur stipt. Eerst krijgen de kinderen tot vijf jaar de gelegenheid om paaseitjes te rapen en tien minuten later mogen ook de kinderen ouder dan vijf jaar van start gaan. Ook het op domein d’udekem d’acoz in Proven wordt een paaseitjesraap georganiseerd. Daar begint alles om 10.15 uur.