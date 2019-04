Onverbeterlijke offerblokdief opnieuw veroordeeld Christophe Maertens

01 april 2019

23u13 0 Ieper De 46-jarige D.S. moest zich opnieuw voor de rechter verantwoorden voor offerblokdiefstallen. De man werd nu veroordeeld tot twintig maanden cel en een geldboete. De man werd wel vrijgesproken voor het vervalsen van een rijbewijs.

De veertiger is een heroïneverslaafde die in het verleden al meermaals diefstallen pleegde in offerblokken. Telkens hij uit de gevangenis komt, slaat hij toe. Nu gebeurde dat in juli, november en december van vorig jaar en dat in de kathedraal van Ieper en in Saint George’s Memorial Church. Dat zijn daden door camera’s worden gefilmd, kan de man blijkbaar niet veel schelen, want hij doet geen moeite om zijn gezicht te verbergen. “Ik ben zwaar verslaafd en geraak niet van de drugs af”, aldus de man. “Als ik niet anders kan, ga ik stelen in de kerk. Dat veroorzaakt het minste schade, het is beter dan een oud vrouwtje overvallen. Ik wil niemand pijn doen. Ik moet stoppen met drugs, maar dat is niet zo simpel.” D.S zegt dat hij niet residentieel kan worden opgenomen door zijn leeftijd. De rechter wees er de man op dat hij niet kan worden opgenomen, omdat hij steeds maar feiten blijft plegen. S. telt ondertussen meer dan twintig correctionele veroordelingen en zeventien veroordelingen door de politierechter. De man bekende de offerblokdiefstallen en die kosten hem meteen twintig maanden cel. Hij stond ook voor de rechter voor het vervalsen van een rijbewijs, maar daarvoor werd hij vrijgesproken.